Concurso da Guarda Municipal de Teresina tem 12,36% de faltosos; veja gabaritos

Um total de 688 candidatos faltaram às provas do concurso da Guarda Municipal de Teresina, cuja aplicação ocorreu na manhã e início de tarde deste domingo, 27 de janeiro. O quantitativo corresponde a 12,36% dos 5.563 inscritos

Nesta primeira etapa os candidatos precisaram responder a uma prova objetiva com 50 questões, além de uma prova escrita dissertativa.

De acordo com a professora Ilma Nascimento, presidente do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), a previsão é que o resultado desta primeira fase seja divulgado no dia 8 de fevereiro. Mas, como o certame possui várias etapas, o resultado final deve sair só em agosto deste ano.

O gabarito da prova objetiva foi divulgado por volta das 15 horas deste domingo. E os candidatos poderão encaminhar recursos à banca organizadora nesta segunda e na terça-feira.

Clique aqui para ver os gabaritos dos três tipos de prova.

Ilma Nascimento afirma que a aplicação das provas transcorreu sem maiores problemas, apenas com "intercorrências normais de concurso".

A aplicação das provas foi realizada no campus Torquato Neto (da Uespi), no Centro Interescolar Prefeito João Mendes Olímpio de Melo (Premen Norte), na Unidade Escolar Odilon Araújo e no Centro Cultural de Línguas.

A remuneração para o cargo de guarda-civil municipal é de R$ 1.133.

Para disputar uma das 75 vagas, é exigido dos candidatos ensino médio completo (ou equivalente) e carteira nacional de habilitação na categoria AB.

No edital do concurso está previsto que os guardas-municipais devem atuar em regime de revezamento de 12 ou 24 horas.

Cícero Portela