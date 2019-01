Concurso da Guarda Municipal de Teresina-PI terá provas neste domingo, 27

Com execução técnica do NUCEPE/UESPI, o concurso público dade Teresina, no Piauí, terá aplicação de Provas Escrita Objetiva e Dissertativa neste domingo, 27. O gabarito provisório sairá após realização das provas e resultado classificatório desta 1ª fase é previsto para o dia 27/02/2019.A visualização do local de prova pode ser feita através de página oficial da organizadora:. O candidato precisa ter em mãos o número do CPF e senha cadastrada.De acordo com as informações da banca organizadora, a concorrência do concurso da Guarda de Teresina é de 71,79/vaga para homens e 99,71/vaga para mulheres, no caso das vagas de concorrência ampla, e 19,67/vaga para homens e 16,00/vaga para mulheres, no cado das vagas PCD.A primeira fase é composta de Prova Escrita Objetiva do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas, e umaúnica resposta correta, contendo 50 (cinquenta) questões, totalizando 80 (oitenta) pontos e uma ProvaEscrita Dissertativa, na qual o candidato demonstre o domínio da modalidade escrita formal da línguaportuguesa, apresente, defenda e desenvolva um ponto de vista em relação ao tema proposto,demonstre domínio dos mecanismos linguísticos que assegure o encadeamento das ideias e apresenteuma conclusão adequada à argumentação defendida, totalizando 20 (vinte) pontos.Os candidatos vão responder questões sobre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e MatemáticaBásica, Noções de Informática, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Ambiental, Noções de Direitos Humanos, Legislação de Trânsito e Legislação do Município de Teresina.O certame visa preencher 75 (setenta e cinco) vagas, além de Cadastro de Reserva de 400 (quatrocentos) candidatos classificados, considerando osempates. A remuneração oferecida a ser paga é de R$ 1.133,00.Dando sequência ao cronograma, os candidatos aprovados na fase inicial passarão pelas etapas de Avaliação Médica e Odontológica; Exame de Aptidão Física; Avaliação Psicológica; Investigação Social e Curso deFormação Profissional. A execução das fases ocorrerá nas datas estabelecidas pela organizadora e apresentadas abaixo:2ª Etapa – Avaliação Médica e Odontológica - 01 a 05/04/2019;3ª Etapa – Exame de Aptidão Física - 22 a 27/04/2019;4ª Etapa – Avaliação Psicológica - 19/05/2019;5ª Etapa – Investigação Social - 08 a 12/07/2019;A 6ª etapa, de caráter eliminatório e habilitatório, consistirá na realização do Curso deFormação Profissional com a finalidade de aprimorar as competências do candidato, deresponsabilidade da Prefeitura de Teresina em parceria com outros órgãos, conforme critériosestabelecidos em Edital de Convocação específico para esta Etapa.O candidato deve conferir a íntegra do edital e todos os comunicados divulgados, sendo de sua responsabilidade o acompanhamento de possíveis mudanças nas datas e demais itens.O concurso público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação dahomologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da PrefeituraMunicipal de Teresina.