Concurso da AVEP: gabarito e resultado final

O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Lei nº10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério, prevalecerá o mais idoso;

O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;

O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;

O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante.

Com provas aplicadas neste domingo, 09, o(União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí) terá gabarito preliminar liberado na segunda-feira, 10. O gabarito definitivo sai dia 21/09//2018 e resultado final é previsto para 05/10/2018.http://www.institutomachadodeassis.com.br/concursos/173/concurso-uniao-das-camaras-municipais-do-estado-do-piauiSerá considerado APROVADO e CLASSIFICADO no concurso, o candidato que obtiver, cumulativamente:a) Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidato que, ao final da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 50% (cinquentapor cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva.b) 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos específicos.c) Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva.Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, nesta ordem:O concurso visa preencher vagas nas câmaras de Bom Jesus, Eliseu Martins, Redenção do Gurgueia, São Gonçalo do Gurgueia, Simplício Mendes, Paes Landim, Padre Marcos e São José do Peixe.A validade do concurso para a convocação será de 02 (dois) anos, a contar da data de publicação de sua homologação final, podendoser prorrogado por igual período, a critério da União das Câmaras Municipais do Estado do Piauí - AVEP.