Concurso: Conselho de Medicina Veterinária inscreve até sexta-feira

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí está com inscrições abertas para concurso público. São quatro vagas para os cargos de nível médio e superior, como técnico administrativo, técnico em fiscalização e técnico contábil. Os interessados terão até a sexta-feira, dia 09, para se inscrever. As provas acontecem no dia 8 de setembro.



O concurso é será realizado pela Consep – Consultoria e Estudos Pedagógicos – e o edital está disponível no site www.consep-pi.com.br, onde o candidato deverá fazer a sua inscrição. Para tal, o candidato deve localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso Público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí - CRMV-PI, até a sexta-feira, dia 09 de agosto. Após a inscrição, o candidato deverá gerar o Boleto Bancário e pagar na rede credenciada.

As provas objetivas do concurso versarão sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, Conhecimento de Informática, legislação do Conselho de Medicina Veterinária do Piauí e Conhecimentos Específicos, sendo realizadas no dia 08 de setembro em local a ser definido em Teresina.

O regime de trabalho dos candidatos aprovados e nomeados será o Regime Celetista e a carga horária será de 40 horas semanais, com salários que chegam a R$ 1.787,97.