Concurso: Câmara de Esperantina inscreve até hoje

A Câmara Municipal de Esperantina está com inscrições abertas para o provimento de nove vagas, para os cargos de serviços gerais, vigia, motorista, editor de áudio/vídeo, secretário, arquivista, advogado e controlador interno, cujo os vencimentos podem chegar a R$ 3.686,88.



As inscrições serão realizadas somente via internet, através do endereço www.gabrielexcelencia.net.br, até o dia 23 de outubro de 2019. A taxa varia de R$ 76,50 (nível fundamental) e R$ 108 (nível superior). O concurso público será realizado por meio de prova objetiva cuja realização está prevista para 15 de dezembro de 2019, no turno da manhã.

O concurso tem validade por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.