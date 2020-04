Concurseiros: como conciliar o home office com a rotina de estudo

Em março, com o crescimento dos casos de coronavírus no Brasil, com grandes proporções em São Paulo, por exemplo, o Ministério da Saúde, assim como a Organização Mundial da Saúde, instruiu como medida preventiva o isolamento social, por meio da quarentena.



Devido a isso, diversas empresas liberaram seus colaboradores para trabalharem de maneira remota em casa – modalidade conhecida como home office. Embora seja um momento difícil e incerto, é possível aproveitar o tempo que seria gasto em transportes públicos para ir e voltar do trabalho de forma mais produtiva, seja para praticar exercícios, descansar ou até mesmo estudar.

Diversos concursos de 2020 tiveram que ser adiados, especialmente aqueles que seriam realizados nesses primeiros meses do ano. No entanto, os concurseiros de plantão podem se dedicar mais ao aprendizado neste momento, conciliando as horas vagas com as demais tarefas de casa. Contudo, para que isso aconteça sem problemas e distrações, deve preparar o ambiente onde deseja estudar com os equipamentos necessários, como computador para pesquisas, livros e cadernos para anotações. Além disso, evitar estudar na cama, por exemplo, pode contribuir para não se deixar levar pela preguiça. O ideal é montar uma mesa de estudos, se possível.

Como o indicado é sair de casa somente em casos necessários, o recomendado é fazer o uso da internet para buscar aulas online (videoaulas) e materiais em PDF, como artigos e livros, que possam agregar mais conhecimento. Além disso, estudar para concursos, por meio de provas anteriores, também é uma alternativa para conhecer melhor os possíveis temas abordados.

Outra dica para conciliar o home office com as rotinas de estudo é planejar o que deseja estudar. Por exemplo, separar os temas que precisa aprender em blocos. Assim, em cada período disponível, o candidato consegue estudar com o máximo de rendimento possível.

Criar uma rotina de estudos nesse momento é uma maneira de ocupar a mente, além de absorver mais conhecimento, com questões relevantes e de forma produtiva. No entanto, é válido ressaltar que trabalhar em casa não é sinônimo de férias. Portanto, é de extrema importância respeitar os horários de trabalho e tentar manter a rotina que já existia no escritório, só que em casa. Logo, os estudos devem ser realizados antes ou depois do expediente, para que nada impacte nos resultados e nas demandas existentes.