Chesf-PI faz processo seletivo para 10 vagas de jovem aprendiz

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF-PI) está com inscrições abertas para processo seletivo que vai selecionar 10 jovens aprendizes. A inscrição custa R$ 40 e pode ser feita somente via internet no endereço eletrônico www.funvapi.com.br, no período de 11 a 17.09.2019, no horário das 8h do dia 11 de setembro de 2019 às 23h59 do dia 17 de setembro de 2019. Confira aqui o edital.



Tire suas dúvidas sobre o Programa Jovem Aprendiz.





É considerado aprendiz o jovem com idade de 14 anos completos e 24 anos incompletos que esteja matriculado e frequentando a escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, deve estar inscrito em programa de aprendizagem, com relação de aprendizagem, formalizada mediante contrato especial, de acordo com o Decreto 5.598/2005.

O contrato tem prazo máximo de dois anos e oferece os seguintes benefícios: salário mínimo, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação de R$16,00 (dezesseis reais) por dia trabalhado, uniforme e atendimento médico-odontológico ambulatorial, não extensivo aos familiares do jovem aprendiz.

A seleção é composta por prova escrita, composta por 20 questões de múltipla escola de português e matemática, é de caráter eliminatório e classificatório. O edital prevê ainda a realização de exames médicos, de caráter eliminatório. A prova será realizada no horário de 09h às 12h do dia 22 de setembro de 2019.