Câmara Municipal de Teresina anuncia concurso para 2019 com 24 vagas

O presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar, anunciou nesta quarta-feira (13) a realização de um concurso público para contratação de 24 novos servidores.

O presidente da Câmara, vereador Jeová Alencar (Foto: Moura Alves / O DIA)

O concurso será realizado no segundo semestre de 2019, com oferta para diversas áreas do Legislativo teresinense, para funções que exigem curso superior ou nível médio.

Segundo a Câmara, a previsão é que o edital seja lançado em abril de 2019. Até lá, a comissão formada para realizar o concurso discutirá alguns detalhes do certame e definirá a banca que organizar o processo.

O anúncio do concurso público acontece menos de dois meses após o portal O DIA informar que a Câmara havia nomeado oito comissionados para seu departamento de Comunicação Social, a despeito de estar há sete anos sem realizar concurso público para preenchimento de vagas de jornalista e de outros cargos.

Para o presidente do Legislativo Municipal, a realização do concurso cumpre o compromisso de profissionalizar cada vez mais o quadro de servidores na Casa Legislativa.

“A gente fica feliz. Isso mostra a transparência desta casa e quem ganha com isso é a população de Teresina. Aproveito para afirmar que o valor da inscrição será apenas R$ 1", afirmou Jeová Alencar.

Ainda de acordo com a Câmara, a contratação dos novos servidores está em conformidade com o orçamento da Casa.

Há anos a Casa legislativa tem previsão orçamentária para realizar o novo concurso público, mas os presidentes vinham protelando a realização do certame.

Por que só daqui a um ano?

O portal O DIA tentou contato com o vereador Jeová Alencar para questionar o porquê de o concurso ser anunciado agora para acontecer só daqui a mais de um ano - no segundo semestre de 2019.

A reportagem ligou para o celular de Jeová e também tentou contato com sua assessoria de imprensa, mas nenhuma das ligações foram atendidas até as 18h35 desta quarta-feira.

Confira as categorias profissionais e o total de vagas contempladas no concurso da Câmara Municipal de Teresina:

Nível superior

- Procurador legislativo: duas vagas;

- Assessor jurídico legislativo: cinco vagas;

- Administrador: duas vagas;

- Analista de informática: duas vagas;

-Comunicador social: duas vagas;

- Bibliotecário: uma vaga.





Nível médio

- Assistente técnico legislativo: cinco vagas;

- Assistente técnico: cinco vagas.

Cícero Portela