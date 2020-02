Câmara de Teresina deve divulgar edital de concurso no próximo mês

Anteriormente previsto para este mês, o edital do concurso público da Câmara Municipal de Teresina (CMT) só deve divulgado em março. A expectativa é que o certame selecione cerca de 16 novos servidores para diversas áreas de atuação na casa legislativa da capital.



“Se não sair ainda neste mês de fevereiro, acredito que até meados de março estará pronto. Estamos com a comissão organizadora já definida, e agora só falta escolher a banca realizadora deste concurso, até porque temos esse compromisso”, afirmou o presidente da CMT, vereador Jeová Alencar (PSDB).

Apesar da demora, o parlamentar explica que a prova objetiva do processo seletivo acontecerá ainda no primeiro semestre de 2020, por conta do calendário eleitoral. “Temos algumas vedações legais, então é necessário que agilizar a realização deste concurso”, pontuou Jeová.

No final de 2019, a 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina acatou o pedido do Ministério Público do Piauí, por meio da 44ª Promotoria de Justiça da capital, e determinou à Câmara a contratação de servidores efetivos por meio de concurso público, já que mais de 80% dos funcionários da Casa são comissionados, segundo levantamento do promotor de Justiça Fernando Santos.

