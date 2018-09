Águas de Teresina divulga nova vaga de emprego para nível superior

A Águas de Teresina, no Piauí, divulgou nesta segunda-feira, 10, a abertura de processo de seleção para vaga de emprego nível superior. O valor do salário não foi anunciado.De acordo com os detalhes, o interessado deve possuir superior em Engenharia de Produção e conhecimentos em melhoria de processos. A empresa também exige CNH B. As demais informações e forma de envio de currículo estão no comunicado abaixo: