A Prefeitura de Monte Alegre, Piauí, através da empresa Crescer Consultorias, recebe inscrições para concurso público. O executivo municipal oferece salário de até R$ 10.000,00.



Com regulamentação do Edital nº 01/2018, o certame contempla as funções de Motorista Categoria D (15 vagas); Operador de Máquinas Pesadas (05); Agente de Zoonoses (01); Agente Administrativo (02); Fiscal de Obras (01); Digitador (07); Auxiliar Administrativo (14); Técnico em Enfermagem (20); Técnico em Higiene Bucal (03); Fiscal Tributário (01); Assistente Social (02); Enfermeiro (02); Fisioterapeuta (01); Nutricionista (01); Professor B (10); Pedagogo B (01); Médico (03); Dentista (03); Psicólogo (01); Engenheiro Civil (01); Farmacêutico-Bioquímico (01); Advogado (01) e Agente de Controle Interno (02). As contratações serão para regimes de 20, 30 e 40 horas semanais de trabalho.



Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.crescerconcursos.com.br/, com prazo final marcado para 10 de fevereiro de 2019. Os valores das taxas ficaram definidos em R$ 60,00 (fundamental), R$ 70,00 (médio) e R$ 110,00 (superior e professor).



As provas objetivas serão aplicadas nas datas de 17.03.2019 (fundamental e médio) e 24.03.2019 (superior e professor). O local de provas será anunciado em até 5 dias antes da data de aplicação da prova.



O gabarito deve ser liberado sempre no dia seguinte ao da realização da prova e resultado final tem previsão para 17.05.2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.



O concurso público terá validade para a convocação de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Monte Alegre-PI. edital concurso público

_leia mais