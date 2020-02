Vaca Atolada promete arrastar multidão na zona norte de Teresina

O bloco Vaca Atolada, um dos mais tradicionais da capital, promete arrastar uma multidão de foliões pelas ruas da zona norte na tarde dessa segunda-feira (24). A concentração teve início por volta das 15h, nas proximidades do Iate Clube, e por volta das 17h30 os foliões iniciam o percurso, que também foi encerrado em frente ao Iate, com shows e apresentações musicais.

De acordo com os organizadores, a expectativa é que 120 mil pessoas brinquem o carnaval com o bloco Vaca Atolada. “Esperamos muita gente para participar. É um bloco maravilhoso, que a gente criou com força total e hoje é referência no carnaval do Piauí”, relatou Daniel Borges, um dos organizadores do Vaca Atolada.

Foliões começam a chegar ao bloco Vaca Atolada(Foto: Jorge Machado O Dia)



O bloco surgiu de uma brincadeira entre amigos e vizinhos, com objetivo de proporcionar diversões aos moradores de bairros com Matinha e Pirajá, na zona norte. Hoje, pessoas das mais diferentes regiões da cidade aproveitam o momento, fantasiados e com muita animação.

“Cada ano que se passava a gente ia aumentando mais o evento e se tornou o que hoje é a Vaca Atolada”, lembra Daniel Borges.

Policiais militares e seguranças privados fazem a segurança dos foliões que participam do Vaca Atolada nesta segunda-feira.

A vaca, símbolo do bloco, também marca presença na concentração (Foto: Jorge Machado/ O Dia)

No palco, montado em frente ao Iate Clube, a animação fica por conta das bandas Lene Groove, Baladeiros e do cantor Jonny Fred, que se revezam tocando o melhor do repertório carnavalesco.

Jorge Machado e Natanael Souza