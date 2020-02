Paranaenses curtem o carnaval nos blocos de Teresina

O carnaval de Teresina atrai pessoas das mais diferentes regiões do país. Os paranaenses Fábio Sahd e Jamile Sahd, que visitaram recentemente o litoral do Piauí, resolveram esticar a viagem e curtir a programação de blocos carnavalescos na capital.

Acompanhados da filha Laila, o casal encontrou a programação de atividades do site oficial da Prefeitura de Teresina e desde sábado aproveita a folia junto com os teresinenses.

Família de paranaenses aproveita o carnaval em Teresina (Foto: Jorge Machado/O Dia

“A gente viu no site da prefeitura a programação oficial dos blocos”, contou Fábio Sahd, que nesta terça-feira (25) participou da programação do bloco Rapazes Alegres fantasiado a caráter com adereços femininos. “A sandália da minha sogra querida. Ela deixou ficar só o bagaço e me deu para usar no carnaval”, disse.

Jamile Sahd também ressaltou a diversidade do carnaval teresinense e aprovou a programação.

“Nós procuramos, desde sábado, participar de todos os blocos. São blocos bem variados. Uns com mais crianças, outros mais voltados ao público LGBT. Então, a gente está está percebendo que é um carnaval bem diversificado”, disse.

Jorge Machado e Natanael Souza