Apesar da chuva, foliões aproveitam programação de blocos em Teresina

A forte chuva que caiu em Teresina na tarde desta terça-feira (25) não desanimou os foliões, que marcaram presença nos blocos carnavalescos para aproveitar o último dia da programação de festividades.



Na rua Santa Luzia, centro da capital, os foliões se reuniram para aproveitar a programação do bloco Rapazes Alegres, que há 36 anos faz a alegria dos moradores da região. Ao som de sambas e marchinhas, quem brincou no Rapazes Alegres teve a oportunidade de vivenciar o que há de mais tradicional no carnaval teresinenses.

“Carnaval, faz quem gosta. Esse bloco foi fundado depois de uma escola de samba que existia no centro, que era o Batucão. O Rapazes Alegres desfilava na Frei Serafim e até hoje segue essa tradição”, contou Anderson Cleiton, um dos organizadores do bloco.

Foliões marcaram presença no bloco Rapazes Alegres(Foto:Elias Fontenele/O Dia)

No início da noite, a diversão foi garantida pelo bloco Batatinha do Louah, que há quatro anos movimenta a terça-feira de carnaval no bairro de Fátima, zona leste da capital. Com a programação musical contendo axé, funk e eletrônica, a expectativa é que bloco reúna 8 mil pessoas na avenida Universitária, de acordo com os organizadores.

Foliões participam do bloco Batatinha do Louah(Foto:Elias Fontenele/O Dia)

Apesar do atraso, por conta da chuva, a organização comemorou a boa adesão de foliões. "Todos os anos, a expetativa de público é superada. A gente tem sempre a preocupação de de dar a melhor estrutura para que a pessoa possa curtir. Ano passado, por exemplo, eu o triplo de pessoas do que era esperado. Então, esse ano a gente preparou uma estrutura capaz de atender todo esse público", ressaltou o organizador do bloco, Ênio Portela.

A foliã Ruth Nery, de 26 anos, veio do interior para aproveitar os quatro dias de festa em Teresina e aprovou a estrutura e programação dos blocos. “É uma iniciativa muito importante, porque valoriza a cultura local”, disse a jovem, que é de São Miguel do Tapuio e aproveitou a festa na companhia de amigas.

Foliões participam do bloco Batatinha do Louah(Foto:Elias Fontenele/O Dia)



A programação oficial de blocos desta terça-feira também contou com a concentração do 'Mela-Mela do Xarobá', na zona leste, e do 'Kebra Kabaça', que movimentou os foliões da zona sudeste.

Jorge Machado e Natanael Souza