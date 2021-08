Walkyria Santos faz homenagem para filho no Instagram: ‘lembrarei de você para sempre’

A cantora Walkyria Santos usou suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (04) para fazer uma homenagem ao filho Lucas Santos, de 16 anos, que tirou a própria vida após receber comentários maldosos por um vídeo que publicou com seu amigo no TikTok. O corpo dele foi sepultado em Natal, no Rio Grande do Norte.



Foto: Reprodução/Instagam

Na publicação, ela escreveu que sempre irá lembrar da alegria do filho e que lutará contra o que chamou de “internet doente”.

“Lembrarei de vc meu #Anjo com essa alegria q vc tinha…estarei aqui levantando essa bandeira, e com todas as minhas forças juntos iremos acabar com essa “internet doente” TE AMO PARA TODO O SEMPRE” Papai do ceu escute meu clamor e cuide dele ate chegar a minha a hora e vê-lo novamente🙌”, escreveu.

Ontem, Walkyria publicou um vídeo no Instagram para falar sobre a morte do rapaz.

"Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão", desabafou.

