Vitória Gabrielly pode ter sido confundida com outra garota

A suspeita investigada nas últimas semanas de que Vitória Gabrielly, 12, possa ter sido morta por engano, em um crime motivado por vingança, teve mais detalhes revelados nesta segunda (25).

Segundo um policial que terá o nome preservado, ela pode ter sido confundida com uma garota de mesmo nome, que seria irmã de um dependente químico em dívida com bandidos. As duas meninas moravam no mesmo bairro, em Araçariguama (53 km de SP). Vitória foi achada morta no dia 22, após oito dias desaparecida.

A principal linha de investigação da Polícia Civil, até o momento, é a de que Vitória Gabrielly foi executada por engano, em um crime motivado por vingança, que seria contra a garota com o mesmo nome dela.

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

"Nada indica [que ela fosse o alvo da vingança]. Não há histórico, passado ou recente, contra a família ou qualquer parente da vítima", disse o delegado seccional de Sorocaba (99 km de SP), Marcelo Carriel, na semana passada.

Vitória Gabrielly foi sequestrada, segundo a polícia, quando andava de patins perto de um ginásio no bairro Jardim Brasil. Seus últimos momentos foram registrados por uma câmera de vigilância.

Entre sábado e segunda, nove pessoas foram ouvidas pela polícia de Araçariguama sobre o caso. Esses depoimentos foram prestados na casas dessas testemunhas.

Até o momento, quase 80 pessoas falaram à polícia. Cerca de 300 horas de imagens de vídeo, capturadas em câmeras de vigilância, também são analisadas. A causa da morte, segundo laudo preliminar apresentado por peritos à polícia, foi de asfixia provocada por esganação.

Folhapress