Veja o que dizem as entidades dos caminhoneiros após anúncio do governo

Entidades de caminhoneiros se posicionaram nesta segunda-feira (28) após o presidente da República, Michel Temer, anunciar neste domingo (27) novas medidas para a redução no valor do diesel, em mais uma tentativa de colocar fim à paralisação dos caminhoneiros que já dura 8 dias e provoca desabastecimento em várias partes do país. Ainda há manifestações.

Após o encontro com o presidente, representantes de caminhoneiros autônomos afirmaram que aprovam as medidas para a categoria anunciadas.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil



A Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) informa que “ainda não houve tempo hábil para que todos os caminhoneiros tomassem conhecimento da decisão tomada. A entidade vem trabalhando para que a informação do acordo chegue em toda a categoria. Vale lembrar que ainda que a entidade se manifeste pelo fim das paralisações, nem todos os manifestantes seguem o mesmo entendimento. Mas acreditamos que até o fim da tarde de hoje a quantidade de caminhões parados tenha sido reduzida de forma significativa”.

O presidente da União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam), José Araújo Silva, o China, disse que muitos caminhoneiros não sabem o que está acontecendo (sobre comunicado de acordo).

“Continuam parados por falta de comunicação. Mas agora não tem como prosseguir a greve. Vão prorrogar o aumento para 60 dias, o que já é uma grande vantagem. Agora precisa bater com o governo outras metas. O ponto principal era o aumento do óleo diesel. Agora o governo já fez o pronunciamento e cabe às entidades fazerem a comunicação. Não tem como continuar”, informou China, que por volta das 7h30 disse que iniciaria a comunicação com os sete grupos de WhatsApp que faz parte. Cada grupo conta com cerca de 200 caminhoneiros. Para China, a movimentação deve começar a acontecer por volta das 12h desta segunda-feira (28).

G1