Traficante responde por mortes com munição usada para executar Marielle

Traficantes da favela 590, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, usaram munição calibre 9mm, do lote UZZ-18, para matar dois bandidos de uma facção rival, em 26 de julho de 2015, no bairro do Pacheco. Um dos acusados pelos assassinatos é Cleyton Passos Gomes, o Cleytinho, que está preso e vai à júri popular pelos assassinatos. O lote é o mesmo da munição usada na execução de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no último dia 14.

De acordo com denúncia do Ministério Público estadual, Cleytinho estava acompanhado de outros criminosos, um deles menor de idade, cometendo roubos no bairro Pacheco, em São Gonçalo, quando se deparou com os criminosos rivais, que logo reconheceu. O traficante e seus comparsas abriram fogo contra os outros bandidos e fugiram. Wallace Mendes Araújo e Matheus da Silva Carvalho morreram no local. Ainda segundo a denúncia, Wallace foi o responsável por compor letras de funk que desagradaram Cleyton, o que também teria contribuído para o crime. O criminoso está respondendo por homicídio qualificado (por motivo torpe) e também por corrupção de menores.

O caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que possui um setor de rastreamento da munição que é apreendida nos assassinatos. Além das mortes no bairro do Pacheco, em outros dois homicídios investigados pela especializada - um em Niterói e outro dois, em São Gonçalo - também foi usada munição do lote UZZ-18. A Polícia Federal foi informada pela DH sobre essa utilização da munição.

Segundo informações da Polícia Civil, o lote UZZ-18 foi vendido à PF de Brasília pela empresa Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), no dia 29 de dezembro de 2006. O lote foi distribuído para unidades da PF em todo o Brasil.

Marielle e Anderson foram mortos na noite do último dia 14, no bairro do Estácio, Centro do Rio. O carro onde os dois estavam foi atingido por pelo menos 13 disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado pelo Delegacia de Homicídios da capital.

Extra