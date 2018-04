Tiroteio em assalto em ônibus na Zona Sul de SP deixa 3 mortos e 4 feridos

Um assalto dentro de um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na região do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo, deixou três pessoas mortas e quatro feridas no final da tarde desta quinta-feira (19), segundo informações preliminares da Polícia Militar.

De acordo com a corporação, um policial que estava de folga presenciou o assalto e trocou tiros com os criminosos.

Um dos suspeitos morreu no local, uma outra vítima, ainda não identificada, foi levada ao Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos. O policial, que faz parte do batalhão do Centro da cidade, foi atingido na cabeça, e morreu após ser socorrido.

Outras quatro pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

Assalto em ônibus na Zona Sul deixa um morto e feridos (Foto: Reprodução/TV Globo)

"Três marginais estavam praticando o roubo, fazendo arrastão no interior do ônibus, ele percebendo que vinha para o lado dele, sendo policial e estando armando, ele interveio e reagiu a esse roubo. Houve troca de tiros e temos a notícia de sete vítimas alvejadas e três mortos", afirmou o coronel Vanderlei Ramos.

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Saboya sendo que uma delas chegou morta e a outra segue em atendimento.

Entretanto, a Sala de imprensa da PM diz que uma passageira atingida na região do abdômen e o motorista do veículo, ferido por estilhaços na cabeça, foram socorridos ao Saboya.

A Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, sentido bairro, próximo à Rua Fulfaro, onde ocorreu o crime, está totalmente bloqueada.

O caso está sendo registrado no 26° Distrito Policia

G1