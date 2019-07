Servidores públicos devem se inscrever até hoje, 22, para trabalhar no Enem

Termina nesta segunda-feira, 22 de julho, o prazo para professores das redes públicas estadual ou municipal e servidores públicos interessados em participar da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se inscreverem no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas serão aplicadas em dois domingos, dias 3 e 10 de novembro.

Aqueles selecionados para trabalhar no Enem vão participar da Rede Nacional de Certificadores (RNC) e atuarão como representantes do Inep em todos os locais de prova, sendo os responsáveis por conferir variados procedimentos do exame. A remuneração dos participantes é de R$ 342 por dia, o que equivale a R$ 28,50 por hora de trabalho.

Para se inscrever, o candidato deve acessar, pela internet, o Sistema RNC ou o aplicativo da Rede. É necessário fazer o cadastro ou atualizar um já existente de anos anteriores.

Critérios para participação:

ser servidor público do Poder Executivo Federal, em exercício em 2019, regido pela Lei nº 8.112, ou docente da rede pública estadual ou municipal de ensino, efetivo e registrado no Censo Escolar 2018;

ter formação mínima em ensino médio;

não estar inscrito e nem ter parentes inscritos no Enem 2019;

não ter vínculo com qualquer atividade do Enem ou do Inep.

Todos os inscritos que atenderem aos critérios do Inep serão convocados para uma capacitação no formato de educação a distância. Aqueles que obtiverem a nota mínima exigida estarão aptos a atuar como certificadores do Enem.

As demandas de trabalho são emitidas na semana da prova, de acordo com a necessidade do Inep para cada local de prova. Em 2019, o Enem será aplicado em 1.728 municípios.

Confira o edital de chamada pública.