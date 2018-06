Senado funcionará em meio expediente nos dias de jogo do Brasil

Os trabalhos do Senado serão reduzidos a meio expediente nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. O ato que traz os horários diferenciados durante o campeonato foi assinado nesta quinta-feira (7) pelo primeiro-secretário da Casa, senador José Pimentel (PT-CE).

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil



O documento estabelece que a jornada de trabalho no Senado será iniciada às 14h nos dias em que os jogos da seleção brasileira forem realizados pela manhã. Quando a partida for à tarde, as atividades serão encerradas às 13h. Não haverá desconto do banco de horas dos servidores e a jornada de trabalho semanal será reduzida proporcionalmente à redução feita no dia de jogo.

"Caberá aos titulares das unidades assegurar a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais", define o ato, sem deixar claro quais atividades do Senado são consideradas essenciais. Na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, o Brasil vai jogar nos dias 17 de junho (domingo), 22 de junho (sexta-feira) e 27 de junho (quarta-feira).

Folhapress