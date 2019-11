Segunda fase da campanha contra Sarampo começa na segunda (18)

Começa na segunda-feira (18), a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em todo o Brasil. O foco da campanha é atender aopúblico de faixa etária de 20 a 29 anos, considerados como os mais difíceis de serem alcançados. De acordo com o último boletim epidemiológico sobre sarampo, a faixa etária foco da segunda fase da campanha é a que mais acumula número de casos confirmados da doença. Nos últimos 90 dias de surto ativo, foram confirmados 1.729 casos em pessoas de 20 a 29 anos.



Em Teresina, todas as 104 salas de vacina do município estarão abastecidas para atender esta faixa da população. A diretora de Vigilância em Saúde da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Amariles Borba, explica que de acordo com o Calendário Nacional de Imunização, os jovens de 20 a 29 anos devem tomar duas doses da vacina tríplice viral, que além do sarampo protege contra caxumba e rubéola.

“Você jovem, por favor, verifique o seu cartão e veja se você tem uma ou duas doses da vacina. Se não tem nenhuma, você precisa começar a fazer esquema, com uma dose agora e a segunda daqui a um mês”, explica a diretora.

Para intensificar as ações de imunização, a FMS está se reunindo com instituições do ensino público e privado, para traçar estratégias de imunização dos estudantes que estejam dentro do público alvo. A ideia é montar postos de vacinação nesses locais, de acordo com a demanda e respeitando as especificidades de cada local.

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou em outubro com sua primeira fase, em que foram imunizadas crianças de seis meses até cinco anos.

O secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, explica que um dos motivos é que esses jovens não tomaram a vacina em nenhuma fase da vida e, se tomaram, não voltaram para aplicar a 2ª dose, necessária para a proteção. A ação será realizada em conjunto pelas três esferas do governo federal, estadual e municipal.

Além disso, Wanderson acredita que existe uma perda da sensação de perigo por parte dos jovens de hoje em dia pois a doença é vista como comum, e que não vai causar nenhum impacto grave para a saúde. Para atingir esse público, o Ministério da Saúde aposta em algumas estratégias. Uma delas é a realização da segunda fase da campanha de vacinação em locais de grande circulação dessas pessoas.

O secretário de Vigilância em Saúde explica porque o público de 20 a 29 anos é o que mais tem registro de casos de sarampo. “O número de casos de sarampo em jovens adultos é alto porque, no passado, essas pessoas receberam apenas uma dose da vacina aos 9 meses de idade. Em muitos casos não era recomendado o reforço da vacina com a segunda dose. Estudos mais atuais mostram que essa dose aos 9 meses tem menor efetividade. Por isso, no Calendário Nacional de Vacinação atual é recomendada a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses”, comenta.

Além disso, Wanderson Kleber de Oliveira destaca por que essa população é tão difícil de ser alcançada pelas campanhas de vacinação. Segundo ele, um dos motivos para isso é que esse público não presenciou as sequelas que o sarampo deixa, como perda auditiva, pneumonia severa e óbito.

“Existe uma perda dessa sensação de perigo por parte dos jovens de hoje em dia pois a doença é vista como comum, e que não vai causar nenhum impacto grave. Eles não presenciaram os diversos surtos da doença no país, que ocorriam nas décadas de 70 e 80”, conclui.

Isabela Lopes com informações do Ministério da Saúde