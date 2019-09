Renato Aragão e Dedé Santana relembram Os Trapalhões

Renato Aragão , 84, e Dedé Santana , 83, se reencontraram nesta segunda-feira (16). Os eternos trapalhões querem continuar o legado.

Parte do encontro foi filmado, e Dedé aparece dando um beijo carinhoso no amigo. Em seu perfil, Dedé também se emociona ao falar do quão importante Renato foi e ainda é em sua vida.

Do encontro surgiu uma novidade. A partir de agora, Os Trapalhões ganham uma página no Instagram. A ideia é alimentar a página com memórias do grupo, que apareceu na TV pela última vez em 1995.



"Hoje recebi a visita do meu querido amigo Dede Santana. Relembramos tantos momentos maravilhosos que vivemos! Ah e tenho uma novidade para vocês. Agora @ostrapalhoes_verdadeiro no Instagram! Sigam lá", escreveu o eterno Didi.

A nova conta já tem mais de 30 mil seguidores e uma publicação: a foto dos quatro integrantes. Apenas Renato e Dedé estão vivos.

E de rede social Renato Aragão entende. Por décadas, Renato Aragão fez sucesso na TV com seu humor pastelão, cheio de brincadeiras e piadas inocentes. Mas agora é nas redes sociais que ele tem se mostrado e de uma forma um pouco diferente.

Aos 84 anos, Renato Aragão mostra que está antenado na moda e quase diariamente compartilha com seus mais de 1,5 milhão de seguidores seu "look do dia", com direito a meia na canela, boné e até pochete.

