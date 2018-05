Projeto FemiTaxi instala câmeras de segurança e botão de pânico em carros

O app FemiTaxi, que trabalha exclusivamente com motoristas e passageiras mulheres, anunciou a criação de um novo projeto para reforçar a segurança durante as viagens. A novidade envolve a instalação de uma câmera de segurança e um botão de pânico para emergências.

O aparelho é da companhia Vtaxi e faz o monitoramento do interior do veículo, gravando tudo o que acontece durante as viagens. Através de um sinal de Wi-Fi, a corrida pode ser acompanhada em vídeo pela central de monitoramento da Telefônica caso o botão de pânico seja acionado.



Foto: Reprodução

De acordo com o CEO do FemiTaxi, Charles-Henry Calfat, o projeto surge como um reforço na segurança de motoristas e passageiras que, constantemente, são vítimas de crimes como roubo durante o seu trabalho.

O FemiTaxi surgiu em 2016 e atua nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Goiânia, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Atualmente, o aplicativo já conta com mais de 40 mil usuárias e mais de 5 mil motoristas.

Terra