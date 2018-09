Presidente do PSOL critica citação ao partido em caso de atentado

O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, reclamou do fato de a imprensa continuar noticiando que o autor do atentado contra o deputado e presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) pertenceu ao partido.

"Parte da imprensa continua mencionando o fato do autor do atentando contra Bolsonaro ter sido filiado ao PSOL. Com que objetivo? Apenas para jogar a opinião pública contra a esquerda? Esquecem que também fomos vítimas da violência com a morte de Marielle? Sejam responsáveis", escreveu no Twitter.

Ele afirmou que o crime "evidentemente, não tem motivação política".

"O autor, que não é filiado a qualquer agremiação, demonstra claro desequilíbrio emocional. Politizar um crime que não é político é desonestidade, não vai colar", escreveu.

