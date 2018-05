Prédio de dois andares desaba e mata trabalhador em São Paulo

Um homem morreu no desabamento de um imóvel de dois andares na manhã desta quarta-feira (16), em São Roque (SP). O prédio fica na rua Dr. Stevaux, no centro da cidade. Outras duas pessoas ficaram feridas - uma delas com gravidade - e foram levadas para a Santa Casa.

O imóvel que caiu já abrigou um escritório do INSS e uma lanchonete. Atualmente ele estava sendo reformado. De acordo com a Polícia Militar, oito pessoas trabalhavam na obra no momento do desabamento. Cinco pessoas conseguiram sair e três foram atingidas.

Equipes de resgate trabalharam por horas até conseguir localizar o corpo do trabalhador que foi soterrado. A rua teve o trânsito interditado e as lojas próximas foram fechadas.

Trabalho de busca é realizado pelos bombeiros em São Roque (Foto: Igor Juan/Correio do Interior)



Um vídeo gravado pelo morador Rafael Lima mostra a nuvem de poeira que se formou logo após o desabamento. Várias pessoas que estavam na rua aparecem correndo em direção ao prédio que desabou enquanto outras tiram os veículos estacionados no local.

Trabalhadores que estavam na obra acompanham o trabalho do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo da vítima do local.

Representantes da Defesa Civil informaram que a reforma estava regular. Apesar disso, não há, na fachada do imóvel, nenhuma identificação sobre o engenheiro responsável pela construção, nem o nome da empresa envolvida.

O órgão informou ainda que o prédio ao lado, onde funciona uma perfumaria, será interditado.

