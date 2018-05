Preço do diesel nas bombas sobe mais de 5% na semana, diz ANP

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (25) pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP) aponta que o preço médio do diesel nas bombas terminou a semana em forte alta. O avanço foi de 5,3%, passando de R$ 3,595 por litro para R$ R$ 3,788.

Na mesma semana, a Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias em mais de 10%. O repasse ou não para o preço nas bombas depende dos postos.

Essa redução do valor nas refinarias aconteceu em meio às negociações entre o governo e a categoria dos caminhoneiros, que entrou nesta sexta em seu quinto dia de greve com reivindicações sobre o preço do diesel nas bombas.

O valor representa uma média calculada pela ANP, que verifica os preços em diversos municípios tanto do diesel quanto da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. Por preços, portanto, podem variar de acordo com o local.

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil



Nesta semana, a variação ocorre ainda em meio à forte oscilação dos preços dos combustíveis. Durante a greve dos caminhoneiros, alguns postos chegaram a vender o litro da gasolina por quase R$ 10. Enquanto isso, outros estabelecimentos organizaram o "dia sem imposto" na quinta-feira (24) e chegaram a vender o produto por menos de R$ 3.

Preços em alta geraram protestos

Em cerca de 2 meses até a segunda-feira (21), o início dos protestos, a Petrobras havia subido mais de 47% o preço do combustível nas refinarias, seguindo sua política de preços que reajusta os valores quase diariamente com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais.

O avanço aconteceu em meio a um movimento de disparada do dólar e dos preços do petróleo no mercado externo. No mesmo intervalo, a moeda dos Estados Unidos subiu 14% sobre o real, de R$ 3,2783 para R$ 3,7409. Já o preço do barril de petróleo subiu 19%, passando de US$ 65,49 para US$ 78,09, segundo dados da Tendências Consultoria. O valor se refere ao petróleo do tipo Brent, usado como referência internacional.

Mas, nos postos, o preço do diesel subiu menos no mesmo período. De acordo com os dados da ANP, em cerca de 2 meses o valor médio do combustível nas bombas subiu 6,2% - variação que, apesar de menor que a dos preços nas refiarias, ficou acima da inflação para o período.

A ANP também divulgou nesta sexta a variação do preço médio da gasolina nas bombas. Nesta semana, houve aumento de 3,52%, com o valor passando de R$ 4,284 por litro para R$ 4,435 em média. Foi o maior aumento semanal dos preços da gasolina desde julho de 2017, quando o governo anunciou o aumento dos impostos sobre os combustíveis.

Já nas refinarias, o preço da gasolina caiu 2,5% na mesma semana, com a Petrobras dando continuidade à sua política de preços que reajusta o valor quase diariamente. O recuo acompanhou a queda dos preços internacionais do petróleo e do dólar.

A proposta do governo e da Petrobras feita nesta semana de congelar os preços por 30 dias, em resposta aos protestos dos caminhoneiros, inclui somente o valor do diesel nas refinarias, não atingindo portando o da gasolina.

A semana foi marcada por movimento intenso nos postos de combustíveis pelo país, com casos de falta dos produtos nas bombas por causa da greve dos caminhoneiros e forte flutuação de preços. A situação gerou filas em postos em várias cidades pelo Brasil.

