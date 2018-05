Polícia prende dono da empresa de refrigerantes Dolly por fraude fiscal

Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (10), o dono da empresa de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho, em sua casa na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. As investigações apontam fraude fiscal estruturada, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As fraudes chegariam a R$ 4 bilhões.

Codonho teve a prisão temporária decretada e deve ser levado ao 77º D.P. (Distrito Policial).

Polícia Militar efetua prisão de Laerte Codonho em mansão na Granja Viana, em Cotia (Foto: Arquivo Pessoal)



Informações preliminares apontam que a Justiça considerou que a empresa, comandada por Codonho, demitiu funcionários e os recontratou em outra companhia para fraudar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Carro de luxo é apreendido em Cotia após prisão de Laerte Codonho, dono da fabricante de refrigerantes Dolly (Foto: Arquivo Pessoal)



Dois helicópteros foram apreendidos em São Bernardo do Campo, e pelo menos um carro de luxo, em Cotia. A operação envolve o Gedec (grupo especial do Ministério Público paulista para combate à formação de cartel e lavagem de dinheiro), a Procuradoria-Geral do Estado e a Polícia Militar.

Helicóptero é apreendido em São Bernardo do Campo; medida faz parte de operação que prendeu dono da marca de refrigerantes Dolly (Foto: Arquivo Pessoal)



G1