Polícia Federal deflagra a 51ª fase da Operação Lava Jato

Policiais federais estão nas ruas para cumprir mandados judiciais referentes à 51ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada na manhã desta terça-feira (8). São quatro mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 17 de busca e apreensão.

Os mandados de prisão são contra três ex-funcionários da Petrobras e três operadores financeiros, um deles um agente que se apresentava como intermediário de valores destinados a políticos vinculados ao então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Sede da Polícia Federal no Paraná (Foto: Reprodução/ RPC Curitiba)

A propina, conforme o Ministério Público Federal (MPF), de US$ 56,5 milhões foi paga entre 2010 e 2012. Atualmente, o valor equivale a R$ 200 milhões.

Segundo o MPF, as vantagens indevidas estão relacionadas a um contrato fraudulento de mais de US$ 825 milhões, firmado em 2010 pela Petrobras com a construtora Norberto Odebrecht

Déjà Vu

Esta nova etapa foi batizada de Déjà Vu, ocorre em três estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.

O objetivo, de acordo com a Polícia Federal (PF), é reunir elementos que provem a prática de corrupção, associação criminosa, fraudes em contratações públicas, crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

Os presos vão ser levados à Superintendência da PF, em Curitiba. Até a publicação desta reportagem, não havia sido informado quantas pessoas foram presas, nem quem são os alvos dos mandados.

