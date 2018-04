Pesquisadora de Brasília ganha prêmio de 'melhor tese de biologia'

Unir as paixões pela pesquisa e pelas espécies de plantas do cerrado rendeu à bióloga brasiliense Thaís Vasconcelos, de 29 anos, o prêmio de "melhor tese de doutorado em biologia do Reino Unido". A medalha John C. Marsden foi concedida há duas semanas pela Linnean Society de Londres, uma das mais antigas e renomadas instituições do país inglês.

Em 1858, o naturalista britânico Charles Darwin apresentou a teoria da evolução – base da "seleção natural" – à mesma sociedade de cientistas. A premiação é equivalente à concedida anualmente, no Brasil, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Pesquisadora faz coleta de amostras na Jamaica (Foto: Reprodução/Thaís Vasconcelos/Arqquivo Pessoal)



Após quatro anos de estudos, a pesquisadora formada na Universidade de Brasília (UnB) mostrou como evoluem as mirtáceas – uma família de plantas encontrada, principalmente, nos biomas brasileiros. Apesar do nome pouco comum, as espécies deste grupo são velhas conhecidas dos brasilienses: cagaitas, goiabeiras e eucaliptos, por exemplo.

G1