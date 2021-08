Parnaíba: Força Tática apreende drogas; suspeito fugiu

Equipes do Serviço Reservado e Força Tática do 2º BPM, apreenderam drogas por volta das 19h do último sábado (14), na Travessa João Frei João Pedro III, bairro São Vicente de Paula em Parnaíba, litoral do Piauí.

Ao avistar os policiais, o suspeito correu e deixou para trás as drogas, que foram apreendidas. Foi contabilizado nas apreensões: Tablete de maconha pesando quase meio quilo, 84 trouxas de maconha, 34 pedrinhas de crack e duas pedras maiores da mesma substância, 09 papelotes de cocaína e uma porção maior da mesma substância e R$ 68 em dinheiro trocado e uma balança de precisão e papel alumínio.



Foto: Divulgação/ Força Tática

Na central de flagrantes, foi lavrado o auto de exibição e apreensão.

