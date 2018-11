Onyx diz que governo eleito vai trabalhar pelo analfabetismo zero

O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, disse hoje (22) que o governo eleito vai se esforçar para reduzir o analfabetismo no país a zero. Segundo ele, a equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu um “diagnóstico completo” sobre os ensinos fundamental e médico.

“Vamos buscar analfabetismo zero. Como vivemos no século 21 com 9% das crianças analfabetas? Ter crianças na 8ª série sem saber ler ou escrever, não podemos ter jovens chegando a universidades sem capacidade de resolver equações simples ou fazer interpretação de texto.”

Onyx afirmou ainda que o Brasil vive uma situação delicada que envolve os analfabetos funcionais. “No Brasil temos hoje mais de 30% de analfabetos funcionais e um aluno de ensino médio que é o que transforma e diferencia os países a média é de 35% do conteúdo mínimo que deveria sair do ensino médio.”



O ministro Onyx Lorenzoni (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

De acordo com o ministro, o consenso na equipe de Bolsonaro é que a educação será prioridade. “Todos há muito tempo dizemos que a educação deve ser a principal bandeira e alvo. Curiosamente no Brasil, diferentemente de outros países, quanto mais aumenta o custo da escolaridade não há impacto no desenvolvimento econômico do país.”

Conciliação

Onyx destacou ainda que é preciso buscar a conciliação para consolidar propostas e executar as ações sugeridas. “Lamentavelmente, por questões mais variadas, ainda há um terceiro turno em nosso país. Temos pedido uma trégua e um tempo de paz pra construir as propostas do próximo governo. Gostaria de saber qual brasileiro acha q educação não é importante.”

Agência Brasil