Nova fase da Lava Jato do Rio mira Secretaria de Administração Penitenciária

Policiais federais estão nas ruas na manhã desta terça-feira (13) para cumprir mandados de prisão em uma nova fase da Lava Jato do Rio. O alvo da investigação desta vez são supostas irregularidades na Secretaria de Administração Penitenciária do estado. Pela primeira vez, o Ministério Público Estadual participa da ação. Os nomes dos presos ainda não foram confirmados.

Contratos antigos da secretaria já vinham sendo objeto de investigação de promotores e da nova direção da pasta. Em janeiro, a Justiça mandou afastar o então secretário estadual Erir Ribeiro Costa Filho após a divulgação de supostos privilégios ao ex-governador Sérgio Cabral (MDB) na cadeia pública de Benfica, no Rio.

Assumiu David Anthony, que é delegado da Polícia Civil fluminense, e que foi mantido no cargo mesmo com a intervenção federal na área da segurança no estado.

Folhapress