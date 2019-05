"Não existe governo ingovernável", diz ACM Neto sobre texto de Jair Bolsonaro

Em palestra no Brazil Forum UK 2019, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), fez piada se referindo ao texto compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro em seus grupos de WhatsApp, que afirmava que "o Brasil, fora desses conchavos, é ingovernável".

"Não existe governo ingovernável", disse ACM Neto. "O povo quer ver compromisso, seriedade e trabalho".

ACM Neto, falando como presidente do DEM, afirmou que seu partido tem "compromisso com avanço das agendas de reformas econômicas e de redução da desigualdade". Segundo ele, o objetivo é aprovar medidas para reduzir a desigualdade, "sem viés ideológico, sem radicalismos e sem desperdiçar energia com o que não precisa."

Ao comentar o texto por meio de seu porta-voz, na sexta-feira (17), Bolsonaro havia afirmado "Infelizmente, os desafios são inúmeros e a mudança na forma de governar não agrada àqueles grupos que no passado se beneficiavam das relações pouco republicanas. Quero contar com a sociedade para juntos revertermos essa situação e colocarmos o País de volta ao trilho do futuro promissor".

O compartilhamento do texto por Bolsonaro elevou a tensão dentro do governo, entre aliados e representantes de outros Poderes, com interpretações divergentes sobre as intenções do presidente ao endossar a mensagem –publicada no sábado (11) em rede social por um filiado ao Novo-RJ e replicada em outros grupos.

