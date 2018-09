Museu Nacional será homenageado em semana de design no MAM Rio

O Museu Nacional – que sofreu um incêndio no último dia 2 – será homenageado durante a semana de design marcada para começar amanhã (13) no Rio de Janeiro, em outro museu que passou por uma situação parecida, há 40 anos: o Museu de Arte Moderna do Rio (MAM Rio). Em 1978, o MAM teve a maior parte do seu acervo destruído pelas chamas, prejuízo que hoje enfrenta o museu mais antigo do país.

Até o dia 16 de setembro, o público poderá conferir gratuitamente no pilotis do MAM a homenagem preparada pelo escritório Crama Design e pela empresa FullWorks, que instalaram imagens do museu e mensagens de esperança suspensos em painéis sobre um tapete fotográfico que representa carvão em brasa.

O CEO da Crama Design, Ricardo Leite, explicou que a ideia partiu de um convite da subsecretária estadual de comércio e serviços, Dulce Ângela Procópio, para que o escritório ocupasse uma área de 25 metros quadrados na exposição, que é realizada pelo jornal O Globo e pela revista Casa&Jardim.

Em meio à comoção com a tragédia, os designers tiveram de terça-feira da semana passada até hoje, para elaborar todo o processo de criação, testes e montagem da exposição, executada pela FullWorks.



Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

"O próprio MAM mostra como você sobrevive a isso, e a gente espera que o Museu Nacional seja reerguido das cinzas", torce Ricardo. "A gente quis passar uma mensagem otimista. Não é uma mensagem de crítica, embora, inevitavelmente, exista uma crítica".

A obra usa fotos de pessoas que colaboraram com o escritório de design cedendo as imagens que registraram suas visitas ao museu. Há também uma foto da fachada do museu, que já foi a residência da família imperial brasileira.

Além de resgatar a memória do Museu Nacional, os designers convidam o público a visitar outros museus da cidade, informando o endereço e horário de funcionamento desses espaços culturais.

"Cada um de nós, como sociedade, tem a nossa contribuição a dar. Temos nosso poder e nossa obrigação de zelar pela cultura, pela ciência e pela pesquisa".

A Semana Rio Design será aberta amanhã, às 14h. O MAM Rio fica no Parque do Flamengo, entre a Marina da Glória e o Aeroporto Santos Dumont.

Agência Brasil