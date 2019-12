Um prédio histórico e que reúne boa parte da história do estado, o Museu do Piauí se tornará mais acessível a partir desta quinta-feira (05), com a inauguração da plataforma elevatória e do projeto de combate a incêndio. A inauguração acontece a partir das 18h30 junto com a abertura da programação de Natal coma exposição “Anjos da Terra”.

Por meio do projeto de acessibilidade, o museu vai ganhar uma plataforma elevatória, que melhora o acesso de cadeirantes, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção ao piso superior. Já o plano de combate a incêndio adequa toda a estrutura do museu às medidas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Os recursos na ordem de R$ 300 mil para toda a adequação do prédio são oriundos do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura (SIEC).



Museu do Piauí inaugura projeto de acessibilidade e combate a incêndios. Reprodução



“É um momento especial porque agora os idosos, crianças e pessoas com deficiência vão ter acesso ao segundo piso, que é onde fica a maior parte do acervo. Tornar o museu mais acessível junto com a abertura da programação de Natal é abrir as portas para todas as pessoas na época mais bonita do ano”, conta a coordenadora do Museu do Piauí, Dora Medeiros.

A exposição “Anjos da Terra” abre o Natal de Sonho e Luz, que este ano conta com programação em todo o corredor cultural da Praça Pedro II, Palácio de Karnak e Museu do Piauí. A exposição, que fica no museu até 6 de janeiro, possui 43 peças de artes plásticas e santeira de artistas piauienses, e conta com a curadoria de Marília Brandão e participação de Osvaldo Assunção.

Na solenidade desta quinta-feira, ainda haverá apresentação do Madrigal Vox Popoli e da atriz Silmara Silva como estátua viva. Dentro da programação do Natal de Sonho e Luz, o museu do Piauí também irá receber visitantes em um city tour que passará pelos principais prédios históricos do centro de Teresina. Toda a programação é aberta ao público.

Ascom