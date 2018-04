Mulher é feita refém em ponto de ônibus da Avenida Paulista

Uma mulher foi feita refém no início da tarde desta quinta-feira (5), em um ponto de ônibus na Avenida Paulista, no Centro de São Paulo, por outra mulher que a ameaçava com uma faca. Segundo a Polícia Militar, a agressora tem transtornos mentais.

Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negociaram a libertação da vítima das 12h15 às 12h58, quando a mulher jogou a faca e liberou a refém. Ela foi levada no carro da PM.

Mulher mantém outra mulher refém na Avenida Paulista (Foto: Reprodução/TV Globo)



O caso ocorreu próximo à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, perto do prédio da Petrobras. A polícia chegou ao local depois que uma testemunha ligou para 190 dizendo ter visto duas mulheres brigando.

A PM fez um bloqueio em volta do ponto de ônibus para ajudar nas negociações. Um aglomerado de pessoas acompanhou a ocorrência.



G1