Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 52 milhões no próximo sorteio

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.021 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (10), em Palmeiras dos Índios, na AL, foram os seguintes: 07, 14, 32, 37, 40, 60. O prêmio estimado para o próximo sorteio, na quarta-feira (14), é de R$ 52 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 101 apostas ganhadoras, R$ 35.079,74

Quadra - 4 números acertados - 6.982 apostas ganhadoras, R$ 724,93



Quina

O sorteio do concurso 4.626 da Quina também não teve vencedor em sua principal premiação. Os números sorteados neste sábado (10) foram os seguintes: 04, 21, 47, 67 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 12, é de R$ 1,3 milhão. Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 58 apostas ganhadoras, R$ 6.041,77

Terno - 3 números acertados - 3.916 apostas ganhadoras, R$ 134,56

Duque - 2 números acertados - 10.4522 apostas ganhadoras, R$ 2,77

Ttimemania

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.154 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (10) foram os seguintes: 27, 28, 54, 56, 65, 73, 80. O time de coração é o River/PI. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 3 milhões Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador



6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 49.332,24



5 números acertados - 146 apostas ganhadoras, R$ 965,40



4 números acertados - 3.010 apostas ganhadoras, R$ 6,00



3 números acertados - 30. 621 apostas ganhadoras, R$ 2,00



Time do Coração - River/PI - 8.346 apostas ganhadoras, R$ 5,00



Dupla-sena

Ninguém acertou as seis dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena neste sábado (10). Os números sorteados foram os seguintes: 1º sorteio - 14, 29, 31, 35, 37, 42; 2º sorteio - 08, 10, 24, 37, 42, 45. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 850 mil. Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores



Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras R$ 3.760,29



Quadra - 4 números acertados - 694 apostas ganhadoras R$ 80,50



Terno - 3 números acertados - 11.934 apostas ganhadoras R$ 2,34



Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores



Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras R$ 2.933,03



Quadra - 4 números acertados - 795 apostas ganhadoras R$ 70,27



Terno - 3 números acertados - 13.810 apostas ganhadoras R$ 2,02



Federal

O concurso 05265 da Federal também ocorreu neste sábado (10). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: