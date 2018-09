Lula avalia que facada em Bolsonaro não é determinante

Reunido com advogados na manhã desta segunda-feira (10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que a facada sofrida pelo deputado Jair Bolsonaro (PSL) não é determinante para o resultado de 7 de outubro.

Após receber relatórios sobre o impacto eleitoral do ataque ao capitão reformado, o ex-presidente teria concordado com a avaliação de que Bolsonaro cresceu na preferência do eleitorado, mas que esse movimento já arrefeceu.

Ainda segundo os que participaram do encontro, Lula considera que essa exposição de Bolsonaro tende a reduzir nos próximos dias.

O ex-presidente ainda espera que o STF (Supremo Tribunal Federal) estenda para dia 17 o prazo para substituição de seu nome pelo o do ex-prefeito Fernando Haddad na disputa presidencial.

Se o STF não decidir até a terça-feira (11), Lula apresentará no mesmo dia uma carta em favor da candidatura de Haddad.

Folhapress