Lanchonete do Timão é assaltada em Itaquera depois de jogo

Ao menos três suspeitos, ainda não identificados, invadiram por volta das 2h30 deste domingo a Arena Corinthians, em Itaquera (zona leste de SP), e roubaram a empresa que fornece alimentos e bebidas ao estádio.

O prejuízo estimado não foi informado. Os criminosos levaram, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão Márcio França (PSB), dinheiro, celulares e relógios das vítimas.

O assalto ocorreu horas depois do empate do Corinthians com o Atlético Mineiro, por 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia seguinte à equipe paulista comemorar 108 anos de fundação.

Segundo o Corinthians, os criminosos, que estavam armados, renderam funcionários e a seguranças do estádio para realizar o roubo.

Durante a fuga, acrescentou o clube, os bandidos fizeram um funcionário de refém. Tentaram fugir em um carro da empresa de alimentos, que parou após ter o alarme acionado. Por isso, ainda segundo o Corinthians, os bandidos abandonaram o carro, libertaram o funcionário e fugiram a pé. "Ninguém se feriu durante o episódio e todas as medidas cabíveis já foram tomadas", afirma um trecho de nota.

A equipe acrescentou que imagens feitas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) registraram a ação dos bandidos. Os registros foram encaminhados à polícia.

A SSP afirmou que um inquérito policial foi instaurado. O 65º DP (Artum Alvim) realiza a investigação sobre o assalto.

