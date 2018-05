Justiça solta dono da empresa de refrigerantes Dolly

O empresário Laerte Codonho, dono da empresa de refrigerantes Dolly, foi solto na noite de ontem (18) pela Justiça de São Paulo. Codonho estava preso há oito dias após ser alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo por fraude fiscal estruturada, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça também soltou ontem o ex-gerente financeiro da Dolly, César Requena Mazzi, preso na mesma operação.

O Grupo de Repressão a Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário por sonegação fiscal nos últimos 20 anos, apontando um valor não pago de R$ 2,1 bilhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



Foto: Danilo Verpa/Folhapress



Somando-se os impostos federais, que não são objeto desta investigação, o valor da dívida pode passar de R$ 4 bilhões. De acordo com a Promotoria, a Dolly, comandada por Codonho, demitiu funcionários e os recontratou em outra companhia para fraudar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Durante a operação foram apreendidos 13 veículos do empresário, três helicópteros, além de dinheiro em espécie.

Os advogados de Codonho não foram localizados para comentar a soltura. O empresário deixou a carceragem do 77º Distrito Policial de Santa Cecília, na capital paulista, sem falar com a imprensa

Agência Brasil