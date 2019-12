Inscrições do programa Furnas Cultural se encerram nesta quarta-feira (4)

Artistas de todo o país poderão inscrever projetos nas mais diferentes linguagens para participarem da programação do Cine Furnas Cultural, em 2020. Uma vez selecionados, espetáculos de música e teatro ocuparão o espaço cultural da empresa localizado em São José da Barra (MG). Com a iniciativa, a empresa investirá o total de R$ 150 mil - com valores inferiores a 20 mil por projeto -, sem recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313, de 23.12.1991. A inscrição é gratuita e poderá ser realizada até 4 de dezembro.

“FURNAS cumpre a importante missão de atuar no fomento à cultura, democratizando o acesso dos cidadãos a diferentes linguagens culturais, além de permitir que artistas possam mostrar seus trabalhos para as comunidades onde a empresa está presente”, ressalta Marcos Machado, gerente de Responsabilidade Sociocultural de FURNAS.

Foto: Divulgação

Além da apresentação dos espetáculos, o Cine Furnas Cultural também possui caráter formativo e educacional, promovendo intensa troca de experiências, além de ampliar o acesso à produção artística e o surgimento de novos talentos no cenário cultural.

No período de 2016 a 2019, o espaço abrigou 30 espetáculos, recebendo um público superior a 5.300 pessoas. O Cine Furnas Cultural vem proporcionando a inclusão cultu­ral e social de diversas faixas etárias do município de São José da Barra e municípios vizinhos.

O regulamento e os documentos necessários para a inscrição de projetos estão disponíveis no link https://www.furnas.com.br/subsecao/48/cine-furnas-cultural. O resultado da seleção dos trabalhos será divulgado no dia 23 de janeiro, pelo site de FURNAS.

Da Redação