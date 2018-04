Incêndio deixa mortos em penitenciária de Rio Grande

Um incêndio na Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG) na madrugada desta quinta-feira (5) deixou pelo menos cinco mortos, de acordo com informações da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). O fogo começou por volta das 3h30 no anexo onde ficam apenados do regime semiaberto. As causas ainda são apuradas.

Conforme a Susepe, os mortos eram detentos. Entre os feridos está um agente penitenciário, que foi socorrido e levado a um hospital com outras nove presos para atendimento. Não há informação sobre estado de saúde.

Incêndio atinge penitenciária de Rio Grande, no Sul do RS (Foto: Mauricio Gasparetto/RBS TV)



Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, e um juiz da Vara de Execuções Criminais foi até o local.

No alojamento onde o incêndio aconteceu ficam 165 presos, segundo a Susepe. Os outros detentos foram levados para o pátio da penitenciária.

No último domingo (1), um princípio de incêndio foi registrado no mesmo albergue, mas de pequenas proporções. Demais pavilhões da PERG não foram atingidos. São 909 apenados para 408 vagas, conforme dados atualizados em fevereiro na página da Susepe. O presídio foi inaugurado em 1997, e o albergue ficou pronto anos depois.

Em nota, a Susepe diz que abriu "uma rigorosa investigação de todos os fatos que envolvem as ocorrências."

"O IGP [Instituto-Geral de Perícias] está fazendo a averiguação de responsabilidade dos mesmos. A Susepe está fazendo um levantamento de todo o semiaberto e orientando os servidores para uma atenção redobrada, inclusive, uma vez identificados autores se constatado criminoso o incêndio e os demais que ocorreram", segue a nota.

