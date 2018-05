Homem que era resgatado quando prédio caiu tentava salvar moradores

O homem que era resgatado pelos bombeiros quando um prédio em chamas desabou no Centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (1º), se chamava Ricardo e tinha cerca de 30 anos, segundo moradores da ocupação onde ele vivia.

Eles contaram que Ricardo já tinha saído do edifício, mas voltou para tentar ajudar os moradores dos andares mais altos, que estavam com dificuldade para sair.

Segundos antes do desabamento, Ricardo quase foi resgatado por bombeiro (Foto: Reprodução/TV Globo)



"Muitas mulheres moravam sozinhas e tinha crianças. Ele voltou para ajudar no resgate dessas famílias", diz o morador e antigo porteiro do prédio Gerivaldo Araújo, de 42 anos.

Há quatro anos, Ricardo vivia na ocupação do prédio de 24 andares na região do Largo do Paissandu. Imagens do cinegrafista da TV Globo Abiatar Arruda mostram o momento em que um bombeiro tenta salvar Ricardo, e o prédio vem abaixo por volta das 2h50 da manhã.

Momento em que prédio desaba no centro de SP. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Ricardo morava sozinho e trabalhava no centro de São Paulo descarregando produtos importados chineses. Por dia, é possível ganhar R$ 50, contam seus vizinhos e colegas de trabalho. "No seu apartamento, tinha mais planta do que móveis", afirma Gerivaldo.

O homem é considerado desaparecido pelos bombeiros, mas a corporação afirma que as chances de Ricardo ser encontrado vivo são pequenas. A corda e o cinto usados pela vítima foram achados nos escombros do prédio nesta manhã e são realizadas buscas com cães farejadores.

Incêndio e desabamento

O local do incêndio era uma ocupação irregular, e moradores afirmam que o fogo começou por volta da 1h30 no 5º andar e se espalhou rapidamente pela estrutura.

Ainda não se sabe o que causou as chamas. Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo analisam dois botijões de gás encontrados nos escombros.

O capitão Marcos Palumbo, porta voz dos bombeiros, disse que outras hipóteses serão apuradas, como curto-circuito. "A única certeza até agora que temos é a de houve um incêndio e só análises aprofundadas dirão o que causou."

G1