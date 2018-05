'Gesto obsceno' de casal em Fortaleza termina em confusão

Um bate-boca terminou em confusão envolvendo cerca de 10 pessoas na Praia dos Crush, em Fortaleza, neste sábado (19). De acordo com a Polícia Militar, um grupo se incomodou com atos obscenos de um casal que "trocava carícias íntimas"; algumas pessoas reclamaram, e o casal, ambos guardas municipais de Fortaleza, revidou.

Um vídeo feito por pessoas que estiveram no local mostra o momento em que o guarda municipal joga areia no rosto de uma das mulheres que reclamava do casal. Ela parte pra cima do homem, eles trocam agressões, e em seguida várias pessoas se envolvem na confusão.

A briga foi encerrada quando um policial militar presente no local disparou um tiro de alerta para cima.

Caso de polícia

Briga começou quando homem jogou areia no rosto de mulher (Foto: Reprodução)

Cerca de 10 pessoas foram levadas a delegacia. No local, o homem que aparece no vídeo trocando agressão com uma mulher assinou um termo circunstanciado de ocorrência por lesão corporal e ato obsceno. Uma mulher afirmou aos policiais militares que levou um soco no rosto, mas não sofreu ferimentos graves.

Pessoas que observavam a discussão também partiram pra briga. (Foto: Reprodução)

"Após exame de corpo de delito, foram constatadas lesões leves na vítima de 24 anos e no agente masculino", informou a Polícia Civil do Ceará, por meio de nota.

Mulher foi atingida pelo casal com socos. (Foto: Reprodução)

O homem prestou depoimento na tarde deste sábado junto com a companheira, que também é guarda municipal.

A Guarda Municipal de Fortaleza informou que abriu uma sindicância interna para apurar o caso.

