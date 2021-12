Fundação Wall Ferraz lança projeto “Vou de Bike”

A Fundação Wall Ferraz em parceria com o Instituto de Gestão e Desenvolvimento Social (IGDS) lançou hoje (16) o projeto “Vou de Bike”, que vai ofertar os cursos gratuitos de “Mecânica Básica”, “Mecânica Intermediaria”, “Mecânica Avançada”, “Costura de roupas para Ciclismo” e “Empreendedorismo”, as inscrições vão de 03 até 07 de janeiro e serão realizadas presencialmente no centro de capacitação do Satélite (Rua Santa Teresinha, n 4618, zona leste), que será também o local em que os cursos serão realizados.



Os cursos terão inicio no dia 10 de janeiro, nos turnos da manhã/tarde, de segunda a quinta-feira. Para efetuar a inscrição o candidato deve apresentar as seguintes documentações: RG, CPF, comprovante de endereço e foto 3×4. Para mais informações entrar em contato com (86) 98838-2454.

“Estamos preparando pessoas da melhor maneira possível, auxiliando em seus conhecimentos e capacitando, para que possam estar aptos ao mercado de trabalho”, ressalta Maykon Silva, presidente da FWF.

Essa parceria tem como objetivo levar qualificação profissional gratuita para toda a população de Teresina. Os alunos irão receber material didático básico gratuitamente e terão o acompanhamento de instrutores durante todo o curso com aulas práticas e teóricas. Ao terminarem os cursos, os alunos estarão aptos a colocar em prática o conteúdo aprendido em sala de aula e ingressarem no mercado de trabalho. Esse projeto conta com recursos de emenda parlamentar do vereador Venâncio Cardoso.

