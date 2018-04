Funcionário de distribuidora é suspeito de furtar figurinhas da Copa

Um funcionário de uma distribuidora de revistas foi preso nesta segunda-feira (9) suspeito de furtar da empresa milhares de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, em Itapetininga (SP).

Segundo a polícia, também foram presos o primo do rapaz por anunciar as figurinhas furtadas em um site de vendas e um morador de Sorocaba (SP) por comprá-las.

Caixas com 6 mil figurinhas da Copa do Mundo foram furtadas de empresa (Foto: Reprodução/Thiago Vasconcelos/TV TEM)



Segundo a delegada Leila Tardelli, o dono da empresa informou que notou que 23 caixas com 6 mil figurinhas em cada uma delas tinham sumido da empresa, o equivalente a 138 mil figurinhas e um prejuízo de quase R$ 55 mil.

Ao analisar as imagens do circuito de segurança, ele constatou que um dos seus funcionários que trabalha como auxiliar de manuseio estava furtando a mercadoria.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima e encontrou o funcionário. Questionado, o rapaz de 26 anos confessou que furtava as figurinhas e admitiu que o primo dele, que já trabalhou na empresa, as pegava e anunciava na internet por um preço abaixo do mercado.

Ainda segundo a polícia, os policiais encontraram o primo com seis caixas que estavam com 36 mil figurinhas e iam ser entregues para um morador de Sorocaba (SP), que havia encomendado pela terceira vez. O homem foi detido ao chegar no local com R$ 7 mil para a compra.

Ainda segundo a polícia, os três foram encaminhados para delegacia, onde o funcionário e o primo foram autuados por furto qualificado, e o morador de Sorocaba por receptação. As outras caixas furtadas não foram localizadas.

