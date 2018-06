Forças de segurança ocupam quatro comunidades no Rio de Janeiro

Forças de segurança realizam operação em quatro comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (9). São elas: Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade. A ação envolve cerco, estabilização da área e remoção de barricadas. Mais de mil agentes participam da ação, de acordo com o Comando Militar do Leste.

Foto: Reprodução/ GloboNews



Até 8h, três pessoas haviam sido presas e levadas para a 11ªDP, em frente à comunidade. Um forte tiroteio foi ouvido na Rocinha no começo da ação. Moradores também relatam helicópteros no entorno da comunidade. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Autoestrada Lagoa-Barra foi interditada nos dois sentidos às 6h, para ação das forças de segurança. A via foi reaberta às 7h44.

Por volta das 8h22, mais tiros foram ouvidos na comunidade. Moradoras que tentavam pegar ônibus em frente à comunidade foram obrigadas a se abaixar para se proteger dos disparos. "Eu estou acostumada. Isso é todo dia, não para. Alguém tem que fazer alguma coisa, a gente precisa trabalhar. Não temos mais vida normal aqui dentro", afirmou uma moradora, agachada.

Foto: Reprodução/ GloboNews



A Polícia Militar trabalha no bloqueio de possíveis rotas de fuga de criminosos. A Polícia Civil realiza a checagem de antecedentes criminais e cumpre mandados judiciais. A Polícia Federal também está nas comunidades. As Forças Armadas contam com o apoio de veículos blindados, helicópteros e equipamentos pesados, como escavadeiras, para liberar ruas.





G1