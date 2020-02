Filho de Pelé nega depressão do pai e lamenta 'repercussão infeliz' de fala

Após afirmar que Pelé está com "certa depressão", o ex-goleiro Edinho, filho do rei do futebol, voltou atrás e garantiu que o pai está bem. Convidado do Bola da Vez, programa da ESPN, ele lamentou a "repercussão infeliz" de declaração que veio a público na segunda-feira (10).

Na ocasião, Edinho havia falado sobre o estado de saúde do pai em entrevista ao Globoesporte.com. "Ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade. Ele fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, ideal. Então, ele está com esse problema da mobilidade, que acaba acarretando uma certa depressão, um quadro ali", disse. À ESPN, ele voltou a tratar do tema, mas negou que o tricampeão mundial com a seleção brasileira esteja depressivo.

"Foi uma colocação que eu fiz que foi tirada um pouco do contexto. Eu, de vez em quando, traduzo o inglês para o português, então, a palavra depressão é só um estado emocional, não é um quadro clínico ou um diagnóstico que eu fiz. Foi simplesmente uma frustração. Não é um quadro clínico, é só uma visão íntima do filho, e teve essa repercussão infeliz", afirmou o atual coordenador técnico e de desenvolvimento das categorias de base do Santos na nova entrevista.

Já sobre as poucas aparições públicas do pai, o ex-jogador afirmou que isso é uma consequência da fama. "Ele sempre foi caseiro, é algo que existe mais pela inerência da fama, como Michael Jackson, Neymar. Essas pessoas não podem conviver na rua. É o preço que elas pagam por ser quem são", comentou.

Edinho ainda falou sobre a relação com o pai, atualmente com 79 anos. Além de trabalhar no Santos, ele auxilia Pelé. "A gente é pai e filho, às vezes os papeis se invertem, amigos e irmãos. Hoje sou administrador da vida pessoal dele, da família, então nossa relação não tem como ser mais forte", disse.

A entrevista completa com Edinho, filho de Pelé, vai ao ar neste sábado (15), às 23h, na ESPN Brasil.

FolhaPress