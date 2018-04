Estação de metrô é depredada após clássico entre Palmeiras e Corinthians

Um grupo de torcedores depredou a estação Barra Funda do Metrô, na Zona Oeste de São Paulo, na noite deste domingo (8), após derrota do Palmeiras para o Corinthians, nos pênaltis, na final do Paulistão.

Palmeirenses que voltavam do clássico, realizado na arena do time alviverde, na Pompeia, quebraram janelas dos trens, usaram os extintores de incêndio e até subiram nas composições.

De acordo com a assessoria de imprensa do Metrô, o botão de emergência foi acionado. Dois trens danificados tiveram de ser removidos. A estação ficou fechada das 19h25 às 20h05.

Seguranças foram acionados para conter o tumulto. Até a publicação desta reportagem não havia informações de confrontos ou detidos. “O Metrô solicitou apoio da Polícia Militar no controle de fluxo da estação e gradativamente foi liberando a entrada dos passageiros menos exaltados”, diz nota da companhia.

As interferências fizeram com que a Linha 3-Vermelha fosse afetada. Os trens circularam com velocidade reduzida. O Metrô informou que irá apurar todos os danos causados no incidente.

Janela de trem quebrada na Barra Funda (Foto: Huascar Torrico/TV Globo)

Federação Paulista

Houve depredação também à sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), que fica perto do estádio. Segundo a Polícia Militar, um grupo de torcedores tentou invadir o prédio, mas foi contido.

Parte da grade e um carro foram vandalizados. O escudo do Corinthians foi destruído.

G1